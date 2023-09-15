Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Gaziosmanpaşalılarla Buluştu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Ombudsman Gaziosmanpaşalılarla Buluşuyor' programında vatandaşlarla bir araya geldi. Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tarihi ve çalışma prensipleri hakkında bilgi verdi ve vatandaşların sorunlarını mahkeme dışı çözüm yollarıyla çözebileceklerini vurguladı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ombudsman Gaziosmanpaşalılarla Buluşuyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tarihiyle ilgili bilgi verdi.

Türkiye'de de özellikle yargı dışı mahkemesiz çözüm yollarının çoğaldığına dikkati çeken Malkoç, "15 gün kadar önce Sayın Adalet Bakanımız açıkladı. Mahkemelere intikal eden, daha doğrusu arabulucuya intikal eden 4 milyon 600 müracaattan 3 milyonu arabulucuyla çözülmüş, ne kadar uzlaşmacı. Bunlar güzel şeyler." dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun devletle vatandaş arasındaki ihtilaflarda mahkemesiz çözüm yolu olduğuna dikkati çeken Malkoç, vatandaşların sağlık, ulaşım, belediye, kaymakamlık, valilik, milli eğitim gibi herhangi bir kurumda sorun yaşadığında dilekçe yazarak başvurabileceklerini kaydetti.

Malkoç, devletle vatandaş arasındaki sıkıntılarda hemen mahkemeye gidilmesin diye bu kurumun kurulduğunu belirterek, "Arabulucu hakem, yol gösterici. Mahkemeden bizim farkımız nedir? Birincisi, bize başvuru çok kolay. 'www. ombudsman.gov.tr' adresine giriyorsunuz. İsteğiniz, talebiniz neyse yazıyorsunuz. Altına adınızı, soyadınızı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı yazmanız yeterli." diye konuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumuna ücretsiz başvurulabiliyor

Malkoç, mahkemeye gidildiğinde harç, pul, bilirkişi ücreti alındığını fakat Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurulduğunda hiçbir ücret alınmadığını söyledi.

Mahkeme sürecinin işleyiş gereği uzayabildiğine işaret eden Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurduğunuz tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde bizlerde karar çıkıyor. Anayasal bir kurum. Diğer bir özelliğimiz, kamu başdenetçisi ve denetçilerini parlamento seçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Niye böyle? Çünkü idareyi denetliyoruz. Parlamento, 4 yıllığına seçiyor. Diğer bir özelliğimiz mali yönden bizim bütçemiz genel bütçenin içinde değil. Kanunda açıkça 'Kamu Denetçiliği Kurumuna Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ödenek ayırır.' diye hüküm yazılmış."

Malkoç, kamu başdenetçisi veya denetçilere çalışmaları sırasında hiçbir kurum, kişi ve makamın talimat veremeyeceğini, telkinde veya tavsiyede bulunamayacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Malkoç ve programa katılan kamu denetçileri, kentsel dönüşüm ve kira alacakları gibi konulardaki sorunları dinledi.