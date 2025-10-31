Kamu Başdenetçisi Akarca, Şikayet Başvurularında Artış Yaşandığını Açıkladı

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, 1 Ocak-27 Ekim tarihlerinde 17 bin 125 şikayet başvurusunun alındığını, en fazla başvurunun kamu personel rejimi alanında yapıldığını söyledi.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ile Sayıştay Başkanı Metin Yener, kurumlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener, sunumunda gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bilgi verdi.

Sayıştayın 2024 düzenlilik denetimlerinde kamu idarelerinde tespit edilen bulgulara değinen Yener, 2 bin 798 mali rapor ve tabloları etkileyen bulgu, 7 bin 482 mevzuata uygunluğa, 289 mali yönetim ve iç kontrol sistemine ilişkin bulgu olmak üzere 10 bin 569 denetim bulgusunun tespit edildiğini söyledi.

Kamu Başdenetçisi Akarca da Kamu Denetçiliği Kurumunun faaliyete başladığı tarihten itibaren 13 yıllık süreçte etkin, tercih edilen ve iyi bilinen hak arama kurumu olma yolunda önemli mesafeler katettiğini belirterek, "Bu süreçte 258 bin 607 şikayet başvurusu almış ve bugüne kadar 256 bin 665 karar verilmiştir. Bu kararlar, idarenin hizmet kalitesinin artırılmasına ve kişilerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun, yapılan çalıştaylar ve hazırlanan özel raporlarla milyonlarca insanı ilgilendiren konularda çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Akarca, yürütülen faaliyetlerle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hak arama kültürünün gelişmesinde ve kurumunun sorun çözme yeteneğinin artmasında önemli adımların atıldığını vurguladı.

Kamu Denetçiliği Kurumuna 2025 yılında yapılan başvurulara ilişkin de bilgi veren Akarca, "Kurumumuz, 1 Ocak - 27 Ekim 2025 tarihleri arasında 17 bin 125 şikayet başvurusu almıştır. Bu başvurular konularına göre değerlendirildiğinde en fazla başvurunun kamu personel rejimi alanında yapıldığı, bunu adalet, milli savunma ve güvenlik, eğitim, gençlik ve spor ile çalışma ve sosyal güvenlik alanlarının takip ettiği görülmektedir. Doğrudan çocuklardan başvuru alabilen kurumumuz, 2024 yılında çocuk hakları alanında 346, 2025 yılında 296 başvuru almıştır." ifadelerini kullandı.

2025 yılında sonuçlandırılan başvurulara ilişkin Akarca, bu yıl incelenen ve sonuçlandırılan başvurular hakkında 692 tavsiye, 743 ret, 255 kısmen tavsiye, kısmen ret kararı verildiği bilgisini paylaştı.

Akarca, tavsiye kararlarına uyum oranının da gün geçtikçe arttığını söyledi.