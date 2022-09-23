Kamil Aydın: 'Türkiye Rusya-Ukrayna savaşında doğru hareket etti'

Erzurum Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın İl Başkanlığı binasında açıklamalarda bulundu. Aydın MHP'nin 'Aday belli karar net' sloganı ile çıktığı bu seçim yolunda hedefinin 2023 seçimlerini kazanmak olduğunu belirtti.

Erzurum'da 25 Eylül Pazar günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin yapacağı miting öncesi MHP Erzurum Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın İl binasında açıklamalarda bulundu. Altılı masanın 6 ayda 6 kez bir araya gelmesine rağmen hiçbir sonuç elde edemediklerini belirten Aydın kendi hedeflerinin ise en başından beri belli olduğunu kaydetti. Öte yandan Aydın konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşı sonucunda tüm dünyanın etkilendiğini, özellikle Avrupalı vatandaşların kışın donma tehlikesi geçireceğini ifade ederken, Türkiye'nin ise her zaman olduğu gibi bu süreci de başarılı olarak geçirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında dış siyasette çok güçlü durduğunu kaydeden Aydın, 25 Eylül Pazar günü Erzurum'a gelecek olan Devlet Bahçeliyi halkın çok özlemiş olduğunu açıklamalarında ifade etti. - ERZURUM