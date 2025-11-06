Haberler

Kamerun'da Paul Biya 8. Dönemine Yemin Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamerun'un 92 yaşındaki Devlet Başkanı Paul Biya, ekim ayında kazandığı seçim sonrası 8. dönemine yemin ederek başladı. Biya, zorlukların ve halkın beklentilerinin bilincinde olduğunu vurguladı. Ülkede muhalefet seçim sonuçlarına itiraz ederken, protestolarda ölü sayısı 48'e yükseldi.

Kamerun'da ekim ayında yapılan seçimi yüzde 53,7 oyla kazanan Devlet Başkanı Paul Biya, 43 yıllık iktidarında sekizinci dönemine başlamak üzere yemin etti.

Kamerun'da 8. Paul Biya dönemi resmen başladı. Ekim ayında yapılan seçimi yüzde 53,7 oyla kazanan dünyanın görevdeki en yaşlı Devlet Başkanı 92 yaşındaki Biya, başkent Yaounde'deki parlamentoda düzenlenen törende yeni 7 yıllık görev süresi için yemin etti. Ülkede 43 yıllık iktidarında 8. dönemine başlayan Devlet Başkanı Biya yaptığı konuşmada, "Bu güvene layık olmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağım. Ülkemizin geçirdiği dönemin ağırlığının bilincindeyim. Karşı karşıya olduğumuz zorlukların sayısını ve ciddiyetini, halkımızın yaşadığı hayal kırıklıklarının derinliğini ve beklentilerin büyüklüğünü anlıyorum" ifadelerini kullandı.

Biya 43 yıldır iktidarda kalmayı başardı

Fransa'dan 1960 yılında bağımsızlığını kazanan Kamerun'u bugüne dek yalnızca iki kişi yönetti: Ahmadou Ahidjo ve Biya. Ahmadou Ahidjo, 1960'ta Fransa'dan bağımsızlığını kazanan Kamerun'un ilk cumhurbaşkanı oldu ve 1982'ye kadar görev yaptı. Ahidjo, 1982'de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Ahmadou Ahidjo'nun yerine dönemin başbakanı olan Paul Biya geçti ve o günden bu yana iktidarda kalmayı başardı.

Kamerun'da seçim

Kamerun'da halk 12 Ekim'de devlet başkanı seçimi için sandık başına gitmişti. Muhalefet adayı Issa Tchiroma Bakary, yapılan seçimleri kendisinin kazandığını iddia etmişti. Ülkede 43 yıldır görevde olan Devlet Başkanı Paul Biya ve iktidar partisi Kamerun Demokratik Halk Hareketi (CPDM) ise Bakary'nin iddialarını reddetmişti. Tchiroma Bakary, ülke içindeki ve diasporadaki destekçilerine, "Kamerun'u özgürleştirmek" için barışçıl yürüyüş çağrısı yapmıştı. Bakary'nin destekçileri, çağrı üzerine iktidar partisinin "zaferi çalmak" istediğini öne sürerek, protesto gösterileri düzenlemişti. Birleşmiş Milletler'den (BM) dün yapılan açıklamada protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e yükseldiği bildirilmişti. - YAOUNDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

Göçükteki işçi için tüm umutlar tükendi, arama çalışmaları durduruldu
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.