Kamerun'da Paul Biya 8. Dönemine Yemin Etti

Kamerun'da ekim ayında yapılan seçimi yüzde 53,7 oyla kazanan Devlet Başkanı Paul Biya, 43 yıllık iktidarında sekizinci dönemine başlamak üzere yemin etti.

Kamerun'da 8. Paul Biya dönemi resmen başladı. Ekim ayında yapılan seçimi yüzde 53,7 oyla kazanan dünyanın görevdeki en yaşlı Devlet Başkanı 92 yaşındaki Biya, başkent Yaounde'deki parlamentoda düzenlenen törende yeni 7 yıllık görev süresi için yemin etti. Ülkede 43 yıllık iktidarında 8. dönemine başlayan Devlet Başkanı Biya yaptığı konuşmada, "Bu güvene layık olmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağım. Ülkemizin geçirdiği dönemin ağırlığının bilincindeyim. Karşı karşıya olduğumuz zorlukların sayısını ve ciddiyetini, halkımızın yaşadığı hayal kırıklıklarının derinliğini ve beklentilerin büyüklüğünü anlıyorum" ifadelerini kullandı.

Biya 43 yıldır iktidarda kalmayı başardı

Fransa'dan 1960 yılında bağımsızlığını kazanan Kamerun'u bugüne dek yalnızca iki kişi yönetti: Ahmadou Ahidjo ve Biya. Ahmadou Ahidjo, 1960'ta Fransa'dan bağımsızlığını kazanan Kamerun'un ilk cumhurbaşkanı oldu ve 1982'ye kadar görev yaptı. Ahidjo, 1982'de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Ahmadou Ahidjo'nun yerine dönemin başbakanı olan Paul Biya geçti ve o günden bu yana iktidarda kalmayı başardı.

Kamerun'da seçim

Kamerun'da halk 12 Ekim'de devlet başkanı seçimi için sandık başına gitmişti. Muhalefet adayı Issa Tchiroma Bakary, yapılan seçimleri kendisinin kazandığını iddia etmişti. Ülkede 43 yıldır görevde olan Devlet Başkanı Paul Biya ve iktidar partisi Kamerun Demokratik Halk Hareketi (CPDM) ise Bakary'nin iddialarını reddetmişti. Tchiroma Bakary, ülke içindeki ve diasporadaki destekçilerine, "Kamerun'u özgürleştirmek" için barışçıl yürüyüş çağrısı yapmıştı. Bakary'nin destekçileri, çağrı üzerine iktidar partisinin "zaferi çalmak" istediğini öne sürerek, protesto gösterileri düzenlemişti. Birleşmiş Milletler'den (BM) dün yapılan açıklamada protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e yükseldiği bildirilmişti. - YAOUNDE