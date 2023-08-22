Kamboçya Ulusal Meclisi Başkanlığına Kadın İlk Kez Seçildi

Kamboçya devlet televizyonu TVK'ya göre Khuon Sudary, beş yıllık yeni dönem için Kamboçya Ulusal Meclisi başkanlığına seçilerek bu üst düzey göreve gelen ilk kadın oldu.

PUNOM PEN, 22 Ağustos (Xinhua) -- Kamboçya devlet televizyonu TVK'ya göre Khuon Sudary, Salı günü beş yıllık yeni dönem için Kamboçya Ulusal Meclisi başkanlığına seçilerek bu üst düzey göreve gelen ilk kadın oldu.

İktidardaki Kamboçya Halk Partisi'nin (CPP) Daimi Komite üyesi olan 70 yaşındaki Sudary, eski dönemde Ulusal Meclis'in ikinci başkan yardımcısıydı.

Sudary, CPP'nin 23 Temmuz genel seçimlerinde ezici bir zafer kazanarak Ulusal Meclis'teki 125 sandalyeden 120'sini kazanmasının ardından bu göreve seçildi.

Yapılan "paket oylama" sonucunda yaklaşık 123 milletvekili oybirliğiyle Sudary'yi başkan seçti.

Yedinci yasama dönemindeki Ulusal Meclis, CPP'den 120 ve kraliyetçi Funcinpec Partisi'nden 5 milletvekili olmak üzere 125 milletvekilinden oluşuyor.