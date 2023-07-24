Kamboçya Halk Partisi Meclisteki Koltukların Çoğunluğunu Kazandı

Kamboçya Ulusal Seçim Komitesi, iktidardaki Kamboçya Halk Partisi'nin meclisteki 125 koltuğun 120'sini kazandığını açıkladı. Seçim sonuçlarına göre, Kamboçya Halk Partisi 120 koltuğu, Milli Birlik Cephesi ise 5 koltuğu kazandı.

Kamboçya Ulusal Seçim Komitesi, iktidardaki Kamboçya Halk Partisi'nin meclisteki 125 koltuğun 120'sini kazandığını açıkladı.

The Phonm Penh Post'un haberine göre, Kamboçya Ulusal Seçim Komitesi, Kamboçya'da dün düzenlenen genel seçimin resmi olmayan sonuçlarını ve Ulusal Meclis'teki 125 koltuğun dağılımını açıkladı.

Buna göre, iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP) meclisteki 120 koltuğu, muhalefetteki Bağımsız, Tarafsız, Barışçıl ve İşbirlikçi bir Kamboçya için Milli Birlik Cephesi (FUNCINPEC) ise 5 koltuk kazandı.

Dün düzenlenen genel seçimde, ülkedeki 9,7 milyon seçmenin yaklaşık yüzde 85'i oy kullandı.

Ulusal Seçim Komitesi, resmi seçim sonuçları 9 Ağustos ila 4 Eylül arasında açıklayacak.

ABD'den Kamboçyalı yetkililere yaptırım

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "genel seçimlerin özgür ve adil doğasına halel getirdikleri" gerekçesiyle Kamboçyalı bazı yetkililere "vize kısıtlaması" uygulanacağını duyurdu.

Muhalif Mum Işığı Partisi, seçime katılmak için gerekli başvuru evrakında eksiklikler olduğu gerekçesiyle seçimden menedilmişti.