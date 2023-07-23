Kamboçya Halk Partisi Genel Seçimleri Kazandı

Kamboçya'da iktidar partisi CPP, genel seçimleri büyük bir zaferle kazandığını açıkladı. Resmi sonuçlar henüz açıklanmadı.

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da, iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP) sözcüsü, partisinin, genel seçimleri açık ara önde bitirdiğini ileri sürdü.

New York Times'ın haberine göre, bugün genel seçime giden Kamboçya'da, resmi sonuçların ilan edilmemesine karşın, iktidar partisi CPP'nin sözcüsü Sok Eysan, "Büyük bir zaferle" partisinin genel seçimi kazandığını duyurdu.

Sok Eysan, "125 koltuğun neredeyse tamamını kazandık. Belki bir veya iki koltuk başka bir parti tarafından kazanılmış olabilir." açıklamasında bulundu.

Kamboçyalıların, 18 politik partiden 125 meclis üyesini seçmek için oy kullandığı genel seçimde, Sok Eysan, kendi verilerine göre, iktidar partisinin, oyların yaklaşık yüzde 78 ila 80'ini aldığını ve kullanılan oyların yaklaşık yüzde 3'ünün gereçsiz sayıldığını söyledi.

CPP lideri Başbakan Hun Sen, yaklaşık 40 yıldır devam ettiği başbakanlık görevini oğlu Hun Manet'e devretmeyi planlıyor.

Muhalefetteki Mum Işığı Partisi (CP), seçime katılmak için gerekli başvuru evrakında eksiklikler olduğu gerekçesiyle seçimden menedilmişti.

Resmi seçim sonuçlarının, yarın açıklanması bekleniyor.