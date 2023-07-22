Kamboçya'da Genel Seçimler Yarın Yapılacak

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da seçmenler yarın genel seçimler için sandığa gidecek. Kamboçya'da pazar günü, yaklaşık 9 milyon 700 bin kayıtlı seçmen, 18 politik partiden 125 meclis üyesini seçmek için oy kullanacak. Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, dün yaptığı konuşmada halkına 'destekledikleri aday ve partiye öz vicdanlarıyla oy vererek seçim haklarını özgürce kullanmaları' tavsiyesinde bulundu. Sihamoni, genel seçimlerin 'çok partili liberal demokrasinin ülkülerine uygun olarak' gerçekleştirileceğini belirtti. İktidardaki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) lideri ve Başbakan Hun Sen'in oğlu olan Hun Manet, dün Phnom Penh'de yaptığı seçim konuşmasında, CPP'nin ülkenin politik istikrarını koruyacağını belirtmişti. Hun Manet'i 'ülkenin gelecek lideri' olarak yansıtan CPP, Başbakan Hun Sen'in 7. kez göreve gelmesi için çalışıyor. Şu an parlamentodaki tüm koltukları iktidar partisi CPP elinde bulundururken, muhalefetteki Mum Işığı Partisinin (CP) seçime katılmak için gerekli başvuru evrakında eksiklikler olduğu ileri sürülerek, yarışa giremeyeceği açıklanmıştı. Anayasal monarşiyle yönetilen Kamboçya'da genel seçimler 5 yılda bir düzenleniyor.