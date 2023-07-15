Kamboçya'da Ana Muhalefet Partisi Üyeleri Gözaltına Alındı

PHNOM Kamboçya'da, ana muhalefetteki Mum Işığı Partisinin (CP) iki yönlendirme komitesi üyesi 23 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerde halkı geçersiz oy kullanmaya çağırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Orgeneral Khieu Sopheak, basına verdiği demeçte, eksik evrak nedeniyle genel seçimlere katılamayacak CP'nin yönlendirme komitesi üyesi Bun Khet ve Ly Ry'nin, vatandaşları geçersiz oy kullanmaya teşvik ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını bildirdi.

Sopheak, gözaltına alınan iki kişinin vatandaşlara yaptıkları çağrılarla 23 Haziran'da Ulusal Meclisten geçen, arka arkaya iki seçimde oy kullanmayan vatandaşların sonraki seçimlerde aday olmasını engelleyen yasayı da ihlal ettiklerini söyledi.

Polisin olayla ilgili delil toplamaya devam ettiğini belirten Sopheak, polisin söz konusu kişilerin resmi olarak suçlanabilmeleri için gerekli belgeleri mahkemeye göndermeye hazırlandığını ifade etti.

CP'nin Başkan Yardımcısı Rong Chhun ise gözaltı kararının tamamen yasalara aykırı olduğunu savunarak, kararın eleştirel görüşleri sindirme çabasıyla siyasi amaçlı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ana muhalefet partisi seçime katılamayacak

Ana muhalefetteki CP'nin, gerekli başvuru evrakında eksiklikler olması nedeniyle seçime giremeyeceği açıklanmıştı.

Başbakan Hun Sen, 13 Haziran'da muhalefetin seçimleri boykot etmeleri veya geçersiz oy kullanmaları için halka çağrıda bulunduğunu belirterek, ülkenin seçim yasasını değiştirme konusunda "baskı hissettiğini" söylemişti.

Bu kapsamda arka arkaya iki seçimde oy kullanmayan vatandaşların sonraki seçimlerde parlamento veya yerel seçimlerde aday olmasını yasaklayan tasarı, 23 Haziran'da Ulusal Meclisten geçmişti.

Kamboçya'da yaklaşık 9 milyon 700 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.