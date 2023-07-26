Kamboçya Başbakanı Hun Sen İstifa Edecek

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, başbakanlık görevinden istifa edeceğini ve görevi oğlu Hun Manet'e devredeceğini açıkladı. Sen, gençlerden oluşan yeni bir kabineye ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, yeni başbakanın 10 Ağustos'ta atanacağını belirtti.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, başbakanlık görevinden istifa edeceğini ve görevi oğlu Hun Manet'e devredeceğini açıkladı.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, istifa kararı aldığını açıklayarak görevi sürdürmesi halinde Kamboçya'daki siyasi durumun istikrarsızlaşabileceğini belirtti. Sen, gençlerden oluşan yeni bir kabineye ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Başbakan olarak devam etmeme kararıma halkın anlayış göstermesini istiyorum. İktidar partisinin başkanı ve meclis üyesi olarak görev almayı sürdüreceğim" dedi. Oğlu Hun Manet'in yeni hükümete liderlik edeceğini aktaran Sen, yeni başbakanın 10 Ağustos'ta Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni tarafından atanacağını ifade etti. Görevi bırakan Sen, yeni başbakanın 22 Ağustos'ta mecliste yapılacak oylamada onaylanmasının beklendiğini kaydetti. Dünyanın en uzun süre görevde kalan liderlerinden biri olan 70 yaşındaki Hun Sen, 38 yıldır Kamboçya'yı yönetiyor.

Seçimi kazanmıştı

Ülkede 23 Temmuz'da halk sandık başına gitmiş, Kamboçya Ulusal Seçim Komitesi'nin açıkladığı ilk sonuçlara göre seçimleri açık ara farkla iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP) kazanmıştı. CPP Ulusal Meclis'teki 125 koltuğun 120'sine sahip olurken, muhalefetteki Bağımsız, Tarafsız, Barışçıl ve İşbirlikçi bir Kamboçya için Milli Birlik Cephesi (FUNCINPEC) 5 koltuk elde etmişti.

Resmi sonuçların ise 9 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında açıklanacağı bildirilmişti.

Ordunun başındaydı

Hun Sen'in oğlu Hun Manet, 20 Nisan 2023'te Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı. Pazar günkü seçimlerde mecliste koltuk kazanan 45 yaşındaki Manet'e uzun süredir geleceğin başbakanı gözüyle bakılıyordu. - PHNOM PENH