Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in oğlu Hun Manet, yeni Başbakan olarak atandı

Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in istifasının ardından oğlu Hun Manet, Kamboçya Ulusal Meclisi'nin onayıyla ülkenin yeni Başbakanı oldu. Hun Manet'in batı tarzı eğitimi nedeniyle daha özgürlükçü bir yönetim anlayışı benimseyebileceği belirtiliyor.

Kamboçya'da başbakanlıktan istifa eden ve görevi oğluna bırakan Hun Sen'in büyük oğlu Hun Manet Kamboçya Ulusal Meclisi'nin onayının ardından ülkenin yeni Başbakanı oldu.

Geçtiğimiz ay görevinden istifa edeceğini ve koltuğunu oğluna devredeceğini açıklayan Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in 38 yıllık iktidarı sona erdi. Kamboçya Ulusal Meclisi, bugün gerçekleştirilen oturumda Hun Sen'in büyük oğlu Hun Manet'in başbakanlığını ve yeni kabineyi onayladı. Genelkurmay Başkanı olarak 20 Nisan 2023'te atanan ve geçen ay yapılan seçimlerde ilk kez meclise girmeyi başaran 45 yaşındaki Hun Manet'in ABD Askeri Akademisi West Point ve Bristol Üniversitesi'nde batı tarzı eğitim alması nedeniyle ülkede daha özgürlükçü bir yönetim anlayışını benimseyebileceği belirtiliyor.

İstifa edeceğini açıklamıştı

Geçtiğimiz ay devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında görevinden istifa edeceğini açıklayan Hun Sen, görevi sürdürmesi halinde Kamboçya'daki siyasi durumun istikrarsızlaşabileceğini belirterek, gençlerden oluşan yeni bir kabinenin gerekli olduğunu ifade etmişti. "İktidar partisinin Başkanı ve Meclis üyesi olarak görev almayı sürdüreceğim" diyen Hun Sen, oğlu Hun Manet'in yeni hükümete liderlik edeceğini ifade etmişti. Hun Sen, yeni başbakan atamasının Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni tarafından yapılacağını ve meclisin 22 Ağustos'taki oylamada yeni başbakan atamasını onaylayacağını söylemişti.

Seçimi kazanmıştı

Kamboçya'da geçtiğimiz 23 Temmuz'da yapılan genel seçimleri açık ara kazanan iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP), Ulusal Meclis'teki 125 koltuğun 120'sine sahip olurken, muhalefetteki Bağımsız, Tarafsız, Barışçıl, ve İşbirlikçi bir Kamboçya için Milli Birlik Cephesi (FUNCINPEC) 5 koltuk elde etmişti.

Öte yandan, muhalefetteki Mum Işığı Partisi'nin (CLP) gerekli belgeleri zamanında teslim etmediği gerekçesiyle seçimden men edilmesi uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. - PHNOM PENH