Kamala Harris: 'Bölgede Gerilimi Azaltma Konusunda Kararlıyız'

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrai'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bölgede gerilimin azaltılması konusunda da son derece kararlıyız ve bu bizim odak noktamız olacak. Elbette İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeyi sürdürüyoruz" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Harris gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölgede gerilimin azaltılması konusunda da son derece kararlıyız ve bu bizim odak noktamız olacak. Elbette İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeyi sürdürüyoruz" dedi.

Biden hükümetinin Gazze ve Lübnan'daki savaşı sona erdirme çabalarına ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bu hafta bölgeye yaptığı ziyareti örnek gösteren Harris, "Esirleri kurtarmalı ve iki devletli bir çözüm için çalışmalıyız. Lübnan ve bölgeyle ilgili çalışmalarımızın gücünün bu amaca ulaşmak için yapacağımız diplomatik çalışmalar olduğuna kuvvetle inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON