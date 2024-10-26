Üye Girişi
Haberler

Kamala Harris: 'Bölgede Gerilimi Azaltma Konusunda Kararlıyız'

Kamala Harris: 'Bölgede Gerilimi Azaltma Konusunda Kararlıyız'
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından bölgede gerilimin azaltılması için kararlılıklarını vurguladı. Harris, Biden hükümetinin barış çabalarına ve iki devletli çözüm önerisine de değindi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrai'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bölgede gerilimin azaltılması konusunda da son derece kararlıyız ve bu bizim odak noktamız olacak. Elbette İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeyi sürdürüyoruz" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Harris gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölgede gerilimin azaltılması konusunda da son derece kararlıyız ve bu bizim odak noktamız olacak. Elbette İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeyi sürdürüyoruz" dedi.

Biden hükümetinin Gazze ve Lübnan'daki savaşı sona erdirme çabalarına ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bu hafta bölgeye yaptığı ziyareti örnek gösteren Harris, "Esirleri kurtarmalı ve iki devletli bir çözüm için çalışmalıyız. Lübnan ve bölgeyle ilgili çalışmalarımızın gücünün bu amaca ulaşmak için yapacağımız diplomatik çalışmalar olduğuna kuvvetle inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Kamala Harris Diplomasi Orta Doğu Politika Güvenlik İsrail Dünya İran

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

 Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

 MHP'de istifa depremi! 8 ilçe başkanı birden görevi bıraktı

MHP'de istifa depremi! Hepsi birden görevi bıraktı
İmamoğlu, kendisine tepki gösteren vatandaşa böyle yanıt verdi: Sen bayağı çirkinsin

İmamoğlu'nun vatandaşa yanıtı olay oldu: Sen bayağı çirkinsin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.