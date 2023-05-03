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Kalın: '(İsveç'in NATO üyeliği) Bir sonraki ortak mekanizma toplantısını yine Finlandiya'nın katılımıyla Haziran'da planlıyoruz.

Kalın: "(İsveç'in NATO üyeliği) Bir sonraki ortak mekanizma toplantısını yine Finlandiya'nın katılımıyla Haziran'da planlıyoruz.

Politika Haberleri

Kalın: "(İsveç'in NATO üyeliği) Bir sonraki ortak mekanizma toplantısını yine Finlandiya'nın katılımıyla Haziran'da planlıyoruz.

Kalın: "( İsveç'in NATO üyeliği) Bir sonraki ortak mekanizma toplantısını yine Finlandiya'nın katılımıyla Haziran'da planlıyoruz. Üçlü mekanizma Finlandiya'nın üyeliğinden sonra da devam edecek. 1 Haziran'da yürürlüğe girecek terörle mücadele yasası ne kadar etkin uygulanrsa süreç o kadar hızlı ilerler." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Finlandiya İsveç Politika Haberler

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