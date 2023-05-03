Kalın: "( İsveç'in NATO üyeliği) Bir sonraki ortak mekanizma toplantısını yine Finlandiya'nın katılımıyla Haziran'da planlıyoruz. Üçlü mekanizma Finlandiya'nın üyeliğinden sonra da devam edecek. 1 Haziran'da yürürlüğe girecek terörle mücadele yasası ne kadar etkin uygulanrsa süreç o kadar hızlı ilerler." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika