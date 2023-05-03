Kalın: "Ermenistan'a tepki verilmemesi söz konusu bile olamaz. Türkiye'nin tarihi hafızasını hedef alan, bizi soykırımla itham eden bir eylemin karşılıksız kalması beklenemezdi.

Kalın: " Ermenistan'a tepki verilmemesi söz konusu bile olamaz. Türkiye'nin tarihi hafızasını hedef alan, bizi soykırımla itham eden bir eylemin karşılıksız kalması beklenemezdi. Bunun tabiki hava sahasının kapatılması gibi bir sonucu olur." - ANKARA