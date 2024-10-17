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Kale Depremi Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Kale Depremi Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşların müsterih olmaları gerektiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5,9 büyüklüğündeki Kale depremine ilişkin, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak, gereken tüm adımları atacağız" dedi.

Malatya'nın Kale ilçesinde dün saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Elazığ başta olmak üzere çevre illerde hissedildi. İlk belirlemelere göre 3 binada kısmi çökme meydana geldi.

"Vatandaşlarımız müsterih olsun, gereken adımları atacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5,9 büyüklüğündeki Kale depremi sonrası hasar tespit çalışmalarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüze bağlı hasar tespit ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar bin 211 ihbar değerlendirilmiş; Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak, gereken tüm adımları atacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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