Kahta'daki kullanıma kapalı yapılar kaldırarak yollar trafiğe açılıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, işgal edilen ve kullanıma kapalı alanların açılması için çalışma başlattı.

Kahta Belediyesi ilçenin Kuzey Doğu çevre yolu olan Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Turgut Özal Mahallesi güzergahında işgal edilen ve kullanıma kapalı alanların yeniden trafiğe açılacağını duyurdu İlçe ulaşımının rahatlaması için çevre yolunun önemli olduğunu belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Kuzey Doğu Çevre Yolu Kurtuluş Caddesi Menderes Mahallesi Baraj yolundan (Kahta Tekstil Yanı) başlayıp, Hürriyet, Turgut Özal ve Girne Mahallelerimizden geçerek Diyarbakır yoluna bağlantısı sağlanan caddemizin, Turgut Özal Mahallesi güzergahı üzerinde bulunan yapıları kaldırarak yolumuzu trafiğe açıyoruz. Göstermiş oldukları duyarlılıklarından dolayı mahalle sakinlerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika