Kahta'da yeni mesire alanı ve seyir tepesi yapılıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde belediye tarafından mesire alanı ve seyir tepesi yapım çalışmaları başlatıldı.

Kahta Belediyesi tarafından insanların doğayla iç içe zaman geçirebileceği ve kentin doğal güzellikleri keşfedebileceği mesire alanı ve seyir tepesi projesi hayata geçiriliyor. Daha modern bir ilçe için projelerini tek tek hayata geçiren ve yaptığı hizmetlerle halkın takdirini kazanan Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçenin Hürriyet Mahallesi eski TOKİ yanında bulunan 3 bin 500 metrekare alan üzerinde mesire alanı ve seyir tepesi yapım çalışmalarına başladığını belirtti.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İmkanlarımız dahilinde ilçemizin birçok yerinde hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Geçmiş dönemimizde (2009-2014) projelerimizde yer alan, fakat ödeneği çıkmayan, Hürriyet Mahallesi (Horik) eski TOKİ civarında bulunan 3 bin 500 metrekare arazi üzerinde mesire alanı ve seyir tepesi yapılması bu dönem kısmetimiz oldu. Gül ve ağaçlandırma dikimini kısmen yaptığımız mesire alanımızda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Allah'ın izniyle en kısa zamanda projemizi tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. İlçemize ve mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - ADIYAMAN