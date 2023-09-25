Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 18 Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 18 kişi, emniyet güçlerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde yaptığı operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapan 18 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 297,53 gram metamfetamin ve 131 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonların ardından Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce ilimizde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - KAHRAMANMARAŞ