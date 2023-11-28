Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslar teknik takip altına alındı.

28 adreste eş zamanlı olarak operasyon yapan jandarma ekipleri bu operasyonlar sonucunda 451,82 gram bonzai, 97 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 40 uyuşturucu hap, 22 gram kenevir tohumu, 23 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 59 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 28 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendiren 24 bin lira ele geçirildi.

26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 firar şahsın yakalanması çalışmaları devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ