Kahramanmaraş'ta oyların sayımına başlandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, saat 17.00'de sona eren oy verme işlemenin ardından sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Depremin vurduğu illerden Kahramanmaraş'ta oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılıp, oylar sayılmaya başlandı.Kentte oy kullanılan noktalardan biri olan Zeki Karakız Ortaokulu'nun bahçesine kurulan 7 konteynerdeki sandıkların mühürleri görevliler tarafından kırıldıktan sonra zarflar çıkartılıp oyların sayımına geçildi.