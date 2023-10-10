Kahramanmaraş'ta Filistin'e Destek İçin Dua Etkinliği

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Filistinlilere destek amacıyla Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelerek dua etti.

İsrail'in gece boyunca Gazze'de düzenlediği saldırılara tepki gösteren Kahramanmaraşlı vatandaşlar, Filistin için dua etti. İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıları protesto etti. Milli İrade Meydanı'nda toplanan grup, burada ellerinde afiş ve bayraklarla İsrail'e tepki gösterdi. Sloganlar atılarak Filistin'e destek verilirken, "Siyonist kuşatmayı kıran Aksa tufanına bin selam", "İşgalci İsrail Filistin'den defol" gibi pankart ve dövizler açtı. Daha sonra alandaki vatandaşlar, Filistin'de hayatını kaybeden insanlar için dualar okudu. - KAHRAMANMARAŞ