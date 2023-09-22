Kahramanmaraş'ta FETÖ üyesi olan firari hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen komiser M.G'nin (39) Onikişubat ilçesinde olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese giden ekiplerce yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
??????? Kahramanmaraş'ta, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen komiser M.G'nin (39) Onikişubat ilçesinde olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese giden ekiplerce yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.