Kahramanmaraş'ta FETÖ üyesi olan firari hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen komiser M.G'nin (39) Onikişubat ilçesinde olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese giden ekiplerce yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.