Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla başlatılan operasyonda, S.A. isimli şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ