Kahramanmaraş'ta FETÖ Operasyonu: Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı
Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.G. (39) Onikişubat ilçesinde yakalandı.
Yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce adliyeye daha sonra cezaevine götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika