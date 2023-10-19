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Kahramanmaraş'ta DEAŞ Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne mensup bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Ayrıca jandarma ekipleri, sosyal medyada PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen iki kişiyi yakalamak için çalışmalara başladı.