Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan Huzur ve Güven uygulaması kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların sınır dışı işlemleri için tahkikat başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen Huzur ve Güven uygulaması kapsamında, çeşitli suçlardan aranan A.Y. (26), A.H. (25), H.H.(20), M.E.(33), K.R.(40) ve C.E.(47) isimli yabancı uyruklu şahıslar yakalandı.

Sınır dışı işlemleri için idari gözetim altına alınan şahısların, gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç Müdürlüğüne bilgi verilerek sınır dışı işlemleri için tahkikata başlandığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ