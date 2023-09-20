Kahramanmaraş'ta Aile Çalıştayı düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda, aile sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Kahramanmaraş'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler ve koruyucu ailelerde kalanlar, bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, çalıştay ile sorunların tespiti, çözüm önerileri, ailenin korunması ve güçlendirilmesine dair çalışma yapılacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde tüm illerde düzenlenen çalıştayın aile merkezli güzel bir çalışma olduğunu anlatan Kaya, ildeki 17 kamu kurumu ve 7 sivil kuruluşun destekleriyle çalıştayı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çalıştayın 2 gün süreceğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Aile toplumun temeli. Aile kurumunun güçlendirilmesi kapsamında bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı bu hafta "Aile Çalıştayı" düzenleniyor. Çalıştayda ailenin önemi farklı başlıklarla ele alınıyor. Toplam 7 başlıkta aileyi ele alacağız. İnşallah ülkemiz ve insanlık adına verimli sonuçlar çıkar. Çünkü aile toplumun temeli. Güçlü toplum güçlü aile. Bu arada depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu çalıştayda depremin ayrı bir başlık olduğunu düşünüyorum. Bu kadar kıymetli insanın bir araya geldiği bir etkinlikte deprem ve ailenin konuşulmaması da eksiklik olur diye düşündük. Biz de bu minvalde toplam 7 başlıkta aile kavramını anlatacağız."

Çalıştayda, "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler" ve "Aile ve Deprem" konuları ele alınacak.