Kahramanmaraş'ta 68 aranan şahıs tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 68 şahıs tutuklandı. Uygulama sonucunda uyuşturucu madde, silah ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 68 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 20-27 Kasım tarihleri arasında uygulama yaptı.

Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 95 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 6 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 31 şahıs olmak üzere toplam 132 kişi yakalandı. Adliyeye götürülen aranan şahıslardan 68'i tutuklanırken geri kalanı serbest kaldı.

Uygulamada 95,65 gram metamfetamin, 496 sentetik ecza, 6 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 30 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 16 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ