Kahramanmaraş'ta 140 aranan şahıstan 47'si tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 140 kişiden 47'si tutuklandı. Operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde, sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranması bulunan 140 şahıstan 47'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 30 Ekim ila 6 Kasım 2023 tarihleri arasında icra edilen operasyonel faaliyetlerde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 92 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 8 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 40 şahıs olmak üzere toplam 140 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Sevk edilen 47 şahıs mahkemece tutuklandı. Bu çalışmalar esnasında 236,34 gram metamfetamin, 5 bin 923 adet sentetik ecza ve 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aynı zamanda trafik ekiplerinde trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 240 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 107 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ