Kahramanmaraş'ta 102 kişiden 27'si tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 102 kişiden 27'si tutuklandı. Operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranması bulunan 102 kişiden 27'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 23 - 30 Ekim 2023 tarihleri arasında icra edilen operasyonel faaliyetlerde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 50 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 12 kişi, ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 40 kişi olmak üzere toplam 102 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, 27 şahıs mahkemece tutuklandı.

Bu çalışmalar esnasında 826,35 gram metamfetamin, 979 sentetik ecza, 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aynı zamanda, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 160 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 51 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ