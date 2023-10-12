Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kat sayısı 5 ile sınırlandırıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaşanan depremler sonrasında en fazla hasarın meydana geldiği Dulkadiroğlu ilçesinde binalarda kat sayısının 5 ile sınırlandırıldığını söyledi.

Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile beraber ilçenin imar durumuyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

İlçede yüzlerce vatandaşın hak sahipliği başvurusu yaptığını dile getiren Güngör, "Bugün Dulkadiroğlu ilçesindeki yapılaşma şartlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz çünkü en büyük yıkım Dulkadiroğlu ve Onikişubat'ta gerçekleşti merkezde. Bunlardan en fazlası da Dulkadiroğlu ilçesinde. Bugün de Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız ve İmar Komisyonlarımız, imar birimlerimiz yine ilgili odalarımızın görüşlerini alarak geldiğimiz noktayı sizlerle paylaşacağız. Dulkadiroğlu ilçemizde hak sahipliğine 16 bin 137 konu olan konut var. İş yeri 4 bin 760, yerinde dönüşüm için müracaat 9 bin. Yani hemşehrilerimizin Dulkadiroğlu bölgesinde büyük bir kısmı yüzde 60'dan fazlası yerinde dönüşüm için müracaat etmiş. Kırsal alanda da 3 bin 147 hak sahipliği olduğunu görüyoruz, buradaki itiraz süreci de devam ediyor" dedi.

"Kat sayısı 5 ile sınırlandırıldı"

Daha dirençli şehirler oluşturulmak için gayret ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, "Dulkadiroğlu ilçesinde hasar ve zemin durumu göz önünde bulundurularak mümkün olduğu ölçüde emsali de koruyarak kat sayısı 5 ile sınırlandırılmıştır. Dolayısı ile bu bölgede yıkımlar fazla. Ortaya çıkan zemin durumu, tabi ki bu 5 kat da bu planın ön gördüğü zemindeki şartları karşılamak şartı ile 5 kat ile sınırlandırmış durumdayız. Burada özellikle Doğukent sitesi ve civarında büyük bir yıkım oldu. Biz Doğukent sitesi ve civarında yerinde dönüşümü hızlandırılması için bakanlık, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak ortak bir çalışma yürütüyoruz. Buradaki yerinde dönüşümü hızlandırmak için mümkünse emsalden fazla azaltmayalım, kat sayısını düşürüyoruz. Ama oradaki hemşehrilerimize yine konutuna konut verebilecek yerinde dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz" diye konuştu.

"Yeni Kahramanmaraş inşa ediyoruz"

Diğer ilçelerde de çalışmaların devam ettiğini aktaran Güngör, şöyle konuştu: "İstasyon, Sümer, Eyüp Sultan Mahallelerinde zemin durumu göz önünde bulundurularak yapılaşma 2 kat ile sınırlandırılmıştır. Böylece uygun olmayan alanlar harici şehir merkezinde büyük oranda yapılaşmaya yönelik çalışmaların da ruhsat vermelerinin de önü açılmıştır. Kalan alanlarda çalışmalarımız devam ediyor, diğer ilçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Onları da Allah'ın izni ile yakın zamanda açıklamış bulunacağız. Biz Kahramanmaraş'ı yeniden inşa etmiyoruz, yeni Kahramanmaraş inşa ettiğimizi dile getirdik çünkü biz bu yaşadığımız süreç sonrasında daha dirençli bir şehir gelecek nesillerimize bırakmak istediğimizi de ifade etmek istiyorum."