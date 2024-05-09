Kahramanmaraş'ın bazı köylerinde temel hizmet sorunu

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı bazı köylerde "halen elektrik, su ve yol sorunu yaşandığını" söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın sürekli yol, köprü ve şehir hastaneleriyle övündüğünü ancak bu çağda halen elektrik, su, ulaşım gibi temel hizmetleri alamayan köyler olduğunu öne sürdü.

Gerçeklerin üstünün örtülmeye çalışıldığını dile getiren Demir, "2024 yılındayız ama Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Alevi Kürt köylerinin ulaşım, eğitim, elektrik ve su gibi sorunları devam ediyor. Köylerde yıllar önce çözülmesi gereken sorunlar çözülmedi. Köylerde yaşayan çocuklar taşımalı eğitimle okula gidebiliyor. Köy yolları halen asfaltlı değil. Köylüler kendi imkanlarıyla yollarını açıyor. Köylerde su yok, vatandaşlar pis kuyulardan su ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalıyor." diye konuştu.