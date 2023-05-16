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Kahramanmaraş'ın 2 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz

Kahramanmaraş'ın 2 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz

Politika Haberleri

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki tüm sandık sonuçlarına itirazda bulunuldu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki tüm sandık sonuçlarına itirazda bulunuldu.

MHP temsilcileri, il seçim kuruluna başvurarak Onikişubat'taki 817, Dulkadiroğlu'ndaki 427 sandıkta 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına itiraz etti.

Parti temsilcileri, "Maddi hatanın fazla olduğu, tutanaklardaki düzensizlikler ve geçersiz oyların seçim sonucunu etkileyebileceği" iddialarıyla sandıklardaki birleştirme tutanaklarına itirazlarını ve geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik taleplerini seçim kurullarına iletti.

Seçim kurulları, parti temsilcilerinin itirazını değerlendirerek karara bağlayacak.

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Kaynak: AA / İzzet Mazı - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Politika Haberler

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