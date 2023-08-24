Kahramanmaraş, Afet Risk Azaltma ve Atık Yönetimi Projesi'nin Model Kenti Seçildi

Türkiye ve Japonya arasında yapılan iş birliği kapsamında, Kahramanmaraş, 'Afet Risk Azaltma ve Atık Yönetimi Konusunda Yerel Belediyelerin Kapasite Geliştirme Projesi'nin model kenti olarak seçildi.

TÜRKİYE ve Japonya arasında yapılan iş birliği kapsamında, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, 'Afet Risk Azaltma ve Atık Yönetimi Konusunda Yerel Belediyelerin Kapasite Geliştirme Projesi'nin model kenti seçildi.

Türkiye ve Japonya hükümetleri arasında ocak ayında yürürlüğe giren teknik iş birliği anlaşmasının ilk projesi olarak 'Afet Risk Azaltma ve Atık Yönetimi Konusunda Yerel Belediyelerin Kapasite Geliştirme Projesi' geliştirildi. 6 Şubat depremleri sonrası ise yeniden yapılandırma destek faaliyetleri, projeye eklendi. Projenin detayları, bugün Japonya Büyükelçiliği'nde düzenlenen programla duyuruldu. Programa, Japonya Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Temsilcisi Yuko Tanaka katıldı. Büyükelçi Takahiko, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, Kahramanmaraş ve Hatay ziyaretlerim esnasında depremlerin yarattığı korkunç hasarı kendi gözlerimle görmüş oldum. Japon hükümeti deprem sonrası yeniden yapılanmayı hızlandırmak maksadıyla, JICA aracılığıyla gerçekleştirilecek teknik iş birliği projesiyle yeniden yapılandırmaları destekleyecektir. Bu planlamaların hayata geçirilmesinde model kent olarak ise 6 Şubat depremlerinin meydana geldiği Kahramanmaraş'ın seçilmiş olduğunu buradan ilan etmek isterim ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZE VE DÜNYAYA KATKI SAĞLAYACAK'

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, 1 sene önce başlayan sürecin, yıllar önce başlayan dostluğun göstergesi olduğunu söyledi. Yılmaz, deprem felaketinin Türkiye'nin, deprem ülkesi olduğunu çok net şekilde tekrar ortaya koyduğunu ifade etti. Japon hükümetinin Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Yücel, 6 Şubat'taki depremden sonra biz de ayrı ayrı 2 heyet olarak Tokyo ziyareti yaptık. Gerçekten Japonya'da deprem ülkesi olma gerçeğine karşı dünyayı bilinçlendirme ve depreme hazırlıklı şehirler oluşturmak için gösterilen çabayı yerinde gördük. Orada hazırlanan simülasyon etkinlikleri, deprem sonrası, deprem anında yapılması gerekenler ve yapılacak işleri dünyaya anlatma gayretinizi yerinde gördük. Kahramanmaraş'ta olan depremden sonra bu teknik iş birliğinin ülkemize ve dünya şehirlerine çok katkı sağlayacağına inanıyoruz diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Maraş'ın pilot il seçilmesi bizi ayrıca mutlu etmiştir. Afetlere karşı dirençli bir Kahramanmaraş inşa edilirken Japon dostlarımızın tecrübelerinden ve risklerle başa çıkma konusundaki uzmanlıklarından faydalanmak bize büyük bir güç ve ilham vermektedir dedi.