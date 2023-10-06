Kahramanlar Operasyonunda 51 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa merkezli 16 ilde düzenlenen "Kahramanlar" isimli terör operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Güvenlik güçleri terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü ortaklığında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) güçleri tarafından 3 Ekim Salı günü terör örgütü PKK'nın istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 51 şüpheli belirlenen adreslerde gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA