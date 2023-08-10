Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Mansur Yavaş'a Seslendi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Twitter'dan seslendi. "Sayın Yavaş, Bir çıkın. Bir konuşun. Neredesiniz" dedi.

"Vatandaşa kömür lazımken kömür vermediniz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sorularını yineledi. Oğuz yaptığı paylaşımlarda Yavaş'a sorular sorarak açıklamalarda bulunmasını talep etti. Oğuz, "Tohum lazımken tohum vermediniz. İlçe belediyelerine tehdit olarak vatandaşı kurban etmeye kalktınız. İş işten geçince çark edip, utanmadan reklam yaptınız. Sayın Yavaş. Bir çıkın. Bir konuşun Neredesiniz"

"Sesiniz çıkmıyor sayın Yavaş soruyorum neredesiniz"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kurumlarının sürekli olarak değişen genel müdürleri konusundaki paylaşım yapan Oğuz, kendisinin sorularına ve açıklamalarına sessiz kalan Mansur Yavaş'a olan sorusunu yineledi. "Neredesiniz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Mansur Yavaş'ın kendisine yöneltilen sorulara karşı sessiz kalmasına bu şekilde tepki gösterdi: "Neden susuyorsunuz"

"Serhat Oğuz Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) emekli ikramiyelerinin henüz ödenmemesi konusunda "Hani hak yemeyecektiniz. Hani alın teri üzerinden siyaset yapmayacaktınız" diyerek tepkisini dile getirirken tekrar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a seslendi: "Neredesiniz neden susuyorsunuz"

"Hani hak yemeyecektiniz"

"Hani alın teri üstünden siyaset yapmayacaktınız. EYT'den emeklilik hakkı kazanan Belediye işçilerinin emekli ikramiyelerini neden ödemiyorsunuz Sayın Yavaş. Twitter'dan Robin Hood'çuluk oynarken, kendi işçinizin emeğini neden ödemiyorsunuz Sayın Yavaş neredesiniz. Neden susuyorsunuz"

Serhat Oğuz hala sessizliğini koruyan Mansur Yavaş'a tekrar sordu: "Neredesiniz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetimde olduğu dört sene boyunca sadece geçmişte yapılanları eleştirdiğini belirterek şu sıralar gündemde görünmeyen Mansur Yavaş'a yine nerede olduğunu sordu.

"Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentini yönettiği 4 seneyi Sadece geçmişi eleştirerek geçiren bir Belediye Başkanı düşünün"

6 milyon vatandaşa, koskoca Ankara'ya hatırı sayılır tek bir hizmet tek bir eser üretmeden geçirdiğiniz 4 yılın hesabını kimden soralım Sayın Yavaş Neredesiniz"

"Aylık 50bin TL geliri olan vatandaşa sosyal yardım verilir mi. Karı koca devlet memuru olan vatandaşa sosyal yardım verilir mi. Üstünde şirketi olan, gayrimenkulleri olan; Üstünde kayıtlı otobüsü olan vatandaşa sosyal yardım verilir mi. Yurtdışında yaşayan vatandaşa sosyal yardım verilir mi. Size soruyorum Sayın Yavaş! Bu vatandaşlara hangi hakka hukuka dayanarak sosyal yardımda bulundunuz. İhtiyaç sahibi hemşerilerim dururken bu usulsüzlüğe nasıl vesile oldunuz" paylaşımlarında bulundu.

"Belediye Başkanının kendisi ortada yok"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde sistem, kadro ve sahada yapılan etkinliklerin olmadığını belirterek büyükşehir belediyesi için "Horozu çok olan bir çöplük" benzetmesi yaparken Belediye başkanının hala ortada olmamasına atıf yaparak şu paylaşımda bulundu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, horozu çok olan bir çöplük gibi. O yüzden dört senedir sabah olamadı. Sistem yok, kadro yok, sahada etkinlik yok. Vatandaş hizmet beklerken; Belediye Başkanının bizatihi kendisi ortada yok. Büyükşehir Belediyesi, horozu çok olan bir çöplük gibi" O yüzden dört senedir sabah olamadı." - ANKARA