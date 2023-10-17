Kahraman Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin inlerine giriyor
Politika Haberleri
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahraman Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerine girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, 'Ulaşılamaz denen her yerde biz varız diyen Kahraman Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor' ifadelerine yer verildi.
Kahraman Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahraman Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerine girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Ulaşılamaz denen her yerde biz varız diyen Kahraman Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA