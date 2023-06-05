KAGİDER Başkanı Emine Erdem: Yeni kabineye destek vermeye hazırız

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilişkin, KAGİDER olarak bu süreçte bilgi birikimleri ve deneyimleri ile her zaman görüşlerini paylaşmaya ve ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilişkin, KAGİDER olarak bu süreçte bilgi birikimleri ve deneyimleri ile her zaman görüşlerini paylaşmaya ve ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni kurulan kabinenin ülkeye, millete hayırlı olmasını dileyen Erdem, şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ı ve yeni atanan tüm bakanlarımızı tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz. Kabinede daha çok kadın bakan görmek isterdik. Şimdi ülkemizin toplumsal refaha ulaşması için ekonomi başta olmak üzere gündemdeki temel sorunların çözümüne yönelik kararlı ve hızlı adımlar atılması zamanı gelmiştir.

Öte yandan Türkiye'nin geleceğini belirleyecek temel konu toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaktır. Yeni politikalar oluşturulurken bu konunun dikkate alınması, kadın hakları alanında geriye gidiş olmaması, kazanımların üzerine yenilerinin eklenmesi çok önemlidir. Bizim de KAGİDER olarak bu süreçte bilgi birikimimiz ve deneyimlerimizle her zaman görüşlerimizi paylaşmaya, elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isteriz."