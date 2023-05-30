Kaftancıoğlu'ndan İbb Ekibine Saldırıya Tepki: 'İstanbullu Asla Zorbalığa Geçit Vermeyecektir'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Üsküdar’daki kaçak kafe yıkımında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ekibine yapılan saldırıya tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, “Görev başında işlerini olması gerektiği gibi yapanlara, bu yapılana da ‘AKP kazandı, hazmedeceksiniz kardeşim’ mi denilecek şimdi? İstanbul ve İstanbullu asla zorbalığa geçit vermeyecektir” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Üsküdar'daki kaçak kafe yıkımında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ekibine yapılan saldırıya tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Görev başında işlerini olması gerektiği gibi yapanlara, bu yapılana da 'AKP kazandı, hazmedeceksiniz kardeşim' mi denilecek şimdi? İstanbul ve İstanbullu asla zorbalığa geçit vermeyecektir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Üsküdar'daki kaçak yapıların bugünkü yıkımı sırasında İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten ile 3 zabıta personelinin fiziki saldırıya uğramasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Saldırıya uğrayan İBB çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

"Görev başında işlerini olması gerektiği gibi yapanlara, bu yapılana da 'AKP kazandı, hazmedeceksiniz kardeşim' mi denilecek şimdi? İstanbul ve İstanbullu asla zorbalığa geçit vermeyecektir. Geçmiş olsun işini düzgün yapan emekçilere..."