Kaftancıoğlu: 'İstanbul'da Bütün Islak İmzalı Tutanaklar Elimize Ulaştı ve Gerekli İtirazlar Yapılıyor'
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “İstanbul’da bütün ıslak imzalı tutanaklar elimize ulaştı ve gerekli itirazlar yapılıyor. Teşekkürler İstanbul; oylarına ve demokrasiye sahip çıktığın için teşekkürler” dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İstanbul'da bütün ıslak imzalı tutanaklar elimize ulaştı ve gerekli itirazlar yapılıyor. Teşekkürler İstanbul; oylarına ve demokrasiye sahip çıktığın için teşekkürler" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:
"İstanbul'da bütün ıslak imzalı tutanaklar elimize ulaştı ve gerekli itirazlar yapılıyor. Teşekkürler İstanbul; mücadelen için, tüm baskılara, tüm karalamalara, tüm zorluklara rağmen iki seçim arasında, aradaki farka yüzde 2 daha eklediğin için, meydanı, kendini İstanbul'un sahibi sananlara bırakmadığın için, sandığına, oylarına ve demokrasiye sahip çıktığın için teşekkürler."