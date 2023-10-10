'Kafes Operasyonu'nun İzmir ayağında 20 şüpheli adliyede

İzmir'de 'Aktaşlar Çetesi' ve silah ticareti yapan çetelere operasyonda 20 kişi adliyede

Boynunda 'adalet terazisi' dövmesi olan 'Aktaşlar Çetesi' lideri dikkat çekti

İZMİR - Türkiye genelinde düzenlenen "Kafes Operasyonu" çerçevesinde, İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri illerinde de baskınlar yapıldı. 'Aktaşlar Çetesi' ve silah ticareti yapan çetelere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında 'Aktaşlar Çetesi' lideri boynunda 'adalet terazisi' dövmesi bulunan A.A.'nın da olduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonu çerçevesinde 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerini kullanmıştı.

İzmir'de Aktaşlar suç örgütü çökertildi

Operasyon yapılan iller arasında İzmir'de bulunurken, İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri illerinde Aktaşlar ve diğer suç örgütlerine mensup kişilere yönelik baskınlar yapıldı. 72 ekip ve 142 personelin katılımıyla düzenlenen baskınlarda, 31 hedef şahıstan aralarında 'Aktaşlar Çetesi' lideri boynunda 'adalet terazisi' dövmesi olan A.A.'nın da olduğu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda 8 adet tabanca, 11 adet pompalı tüfek, 32 adet kartuş, 377 adet fişek, 7 adet uyuşturucu hap, 1 adet balistik yelek, 5 adet tabanca şarjörü ve 9 adet tüfek şarjörü ele geçirildi.

20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Aynı gruplara yönelik geçtiğimiz günlerde de yapılan çalışmalarda ise 7 adet tabanca, 6 adet şarjör, 18 fişek bulunmuştu. Bahse konu suç örgütlerine yönelik yapılan iki operasyonda ise toplam 15 adet tabanca, 395 fişek, 11 adet tüfek, 1 adet balistik yelek, 11 adet tabanca şarjörü, 9 adet tüfek şarjörü ve 7 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ifade işlemleri sonrası 9'u şüpheli serbest kalırken, 20 kişi ise adliyeye sevk edildi.