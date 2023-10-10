Kafes Operasyonu'nda yakalanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 'Kafes Operasyonu' çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 'Kafes Operasyonu' çerçevesinde operasyon düzenlendi. Eskişehir'de eğlence mekanlarında sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında vatandaşların huzurunu bozan, kurdukları organize suç örgütüyle yasadışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 25 şüphelinin yakalanması amacıyla içlerinde özel harekat polislerinin de bulunduğu 175 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Kasten Yaralama, Tehdit, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanuna Muhalefet, Mala Zarar Verme, Hakaret, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' gibi çok sayıda suça karışan 25 şüpheliye gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 13 şüphelinin daha önce farklı suçlardan tutuklanarak cezaevine girdiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleriyle birlikte adliyeye sevk edildi.