Kafes Operasyonu: Kastamonu'da 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde Kastamonu'da gerçekleştirilen Kafes Operasyonu'nda suç örgütü ve silah temini sağlayan şahısların bulunduğu 6 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

"Kafes Operasyonu" çerçevesinde Kastamonu'da 6 adrese düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 31 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu'nun Kastamonu ayağında suç örgütü ve bu örgütlere silah temini sağlayan şahıslar tespit edilerek 6 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU