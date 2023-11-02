Kafes Operasyonu ile Uluslararası Silahlı Suç Örgütü Çökertildi

İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu ile Avusturalya merkezli olarak faaliyet gösteren ve liderliğini 'reis' lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü 'Comanchero' çökertildi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Avusturalya merkezli faaliyet gösteren, liderliğini 'Reis' kod adlı Hakan Ayık'ın yaptığı 'Comanchero' adlı organize suç örgütünün İstanbul'da düzenlenen 'Kafes' operasyonu ile çökertildiğini, 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'da organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin 'Kafes' operasyonu yapıldığını duyurdu. Buna göre; Avusturalya merkezli organize suç örgütü 'Comanchero'ya yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce operasyon düzenlendi. ABD ve Avusturalya makamları tarafından kırmızı bültenle aranan örgüt lideri 'Reis' kod adlı Hakan Ayık'ın yanı sıra; kırmızı bültenle aranan Duax Dopena Ngakuru, Hakan Arif Tavuçu, Barış Tükel, Erkan Yusuf Doğan, mavi bültenle aranan Jimmy Avaijan, Sibel Arif, Alp Öztürk ile birlikte 37 şüpheli yakalandı.

SUÇ GELİRİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan tespitlere göre; Avusturalya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren örgütün sözde lideri Mick Hawı, 2018 yılında öldürüldü. Mark Douglas Buddle'nin yönetiminde faaliyetlerine devam eden suç örgütünün; uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, suçtan elden edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işlemeye devam ettiği anlaşıldı. Mark Douglas Buddle, 2022'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalanarak, Avusturalya makamlarına teslim edildi. Suç örgütünün lider kadrosunda yer alan Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru, örgütün yönetimini devralarak, faaliyetlerine devam etti. Çete liderleri, Türk vatandaşı örgüt yönetici ve üyeleri ile birlikte yabancı uyruklu örgüt üyelerinin Türkiye'ye gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri ve Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avusturalya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırmaya çalıştıkları ve küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri, Türkiye'de aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TEBRİK

Bakan Ali Yerlikaya, "Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Adliyemizi, MASAK'ı ve operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ve teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Organize suç örgütlerini, zehir tacirlerini affetmeyeceğiz. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" dedi.