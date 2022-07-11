Kadirli'de ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık dağıtıldı Osmaniye Kadirli Belediyesi, kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi aileleri kurbanlık dağıttı. Osmaniye Kadirli Belediyesi, kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi aileleri kurbanlık dağıttı. Kurban bayramında kurbanlık alamayan ihtiyaç sahibi ailelere Kadirli Belediyesi tarafından kurbanlık dağıtıldı. Kurban dağıtımını gerçekleştiren Başkan Ömer Tarhan, belediye olarak ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını söyledi. Kurban kesemeyen ailelerin kurbanlıklarını ulaştırdıklarını ifade eden Başkan Tarhan, "Başkan Tarhan Kurban Bayramının bereketini paylaşarak arttırıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize kurbanlık dağıtarak yüzleri güldürmenin sevinci ile bayram geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Maddi imkansızlıklar nedeniyle kurban kesemeyen ailelerin evlerine kurbanlıklarını ulaştırdık. Kadirli Belediyesi olarak bu bayramda ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olma gayreti içerisinde olduk" dedi. - OSMANİYE İhlas Haber Ajansı / Politika Osmaniye Kurban Politika Haberler

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