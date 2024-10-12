Üye Girişi
Haberler

Kadir Delibalta, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun Yeni Genel Başkanı Seçildi

Kadir Delibalta, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun Yeni Genel Başkanı Seçildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda Kadir Delibalta, 323 delegenin katılımıyla yapılan açık seçimde yeni genel başkan olarak seçildi. Delibalta, muhtarlık yasasının çıkacağına inandığını ve herkesi kucaklayarak görev yapacağını belirtti.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kurulunda 323 delegenin katılımıyla düzenlenen açık seçimde çoğunluğun oyunu alan Kadir Delibalta, konfederasyonun yeni genel başkanı seçildi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Başkanlık seçimimin de yapıldığı genel kurula tek aday olarak giren İstanbul Muhtarlar Federasyon Başkanı Kadir Delibalta, 323 delegenin katılımıyla düzenlenen açık seçimde çoğunluğun oyunu alarak konfederasyonun yeni başkanı seçildi.

"Muhtarlığın en büyük özelliği, teşekkürle şikayet arasında bir makam olmasıdır"

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Delibalta, "Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Şu anda yasayı bekliyoruz. Hükümet masasından muhtarların yasasının çıkacağına inanıyoruz. Müjdeyi devlet büyüklerimizden aldım. Kongreden önce açıklamak emek hırsızlığı olur diye açıklamak istemedim. 11 yıldan beri bu yasayla ilgili çok uğraştık. Yasa harika, defalarca üzerinden geçtik. Muhtarlığın en büyük özelliği, teşekkürle şikayet arasında bir makam olmasıdır. Doğruya teşekkür ederiz, eksiği şikayet ederiz. Bana verilen görevi annemin ak sütü gibi, namusum ve şerefim gibi insan ayırmaksızın herkesi kucaklayarak yapacağım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Türkiye ankara Yaşam

Benzin istasyonunda infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

Benzin istasyonu infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

 İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı

İran, İsrail korkusuyla tüm cihazları yasakladı

 'Çözüm Süreci' tartışmalarına Destici'den çok sert tepki: Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz

"Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz"
Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu

Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya Danimarka maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İspanya Danimarka maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan İskoçya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını 78. bölüm neden yok? 13 Ekim Diyarbakır Mitingi yapılacak mı, iptal mi? Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.