Kadir Canpolat: Kılıçdaroğlu bana da 5 milletvekili sözü verdi

Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Zafer Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, 7 maddelik bir protokolle Kılıçdaroğlu'na destek verileceği yönündeki karara ilişkin açıklamada bulundu. Ümit Özdağ aracılığıyla milliyetçi oyların Kılıçdaroğlu'na çekilmek istendiğini söyleyen Kadir Canpolat, şunları söyledi:

"FETÖ ve PKK'nın çeşitli pazarlıklarla muhalefetin masasında yer alması ve onlara verilen sözler, tüm milletimizle birlikte elbette bizi ve Osmanlı Ocakları mensuplarını da son derece rahatsız etmiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sayın Ümit Özdağ'a yapılan teklifin aynısı şahsıma yapılmıştır. 03.06.2019 tarihinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkezdeki makamında ziyaret ettim. Bu ziyaret sırasında Millet İttifakı'nı desteklemem halinde İçişleri Bakanlığı ile seçilebilecek bir yerden 5 milletvekili sözü vermiştir. Doğrusu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli pazarlıklarla Avrupa'ya, Amerika'ya, FETÖ'ye, PKK'ya bugüne kadar hangi kirli pazarlıklarla ne gibi sözlerin verildiğini merak ediyorum. Osmanlı Ocakları ve Kadir Canpolat olarak, bugüne kadar hiçbir kirli pazarlığın parçası olmadık, bundan sonra da Allah'ın izniyle olmayacağız."

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023