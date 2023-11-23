Kadınların İş Hayatındaki Rolü Toplumsal ve Ekonomik Kalkınma İçin Kritik Öneme Sahip

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek, kadınların iş hayatında aktif rol almalarının toplumsal ve ekonomik kalkınma için önemli olduğunu belirtti. Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi üyesi ülkelerin katıldığı toplantıda kadınların eşit ekonomik fırsatlara erişiminde karşılaşılan zorluklar ele alındı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, kadınların iş hayatında aktif rol almalarının sadece bireysel başarıları için değil aynı zamanda toplumsal ve ekonomik kalkınma için de kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Kadınların Güçlenmesi" konulu uluslararası toplantının ikinci gün oturumları başladı.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi ülkelerin ihtisas komisyonlarının katıldığı toplantıda "Kadınların Kamuda ve Özel Sektörde Eşit Ekonomik Fırsatlara Erişmelerinde Karşılaşılan Zorluklar" konulu dördüncü oturum gerçekleştirildi.

Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC ve Türkiye'den katılan parlamenterler, tecrübelerini ve ülkelerindeki uygulamaları, kadın erkek fırsat eşitliği için yapılması gerekenleri değerlendirdi.

KEFEK Başkanı Atabek, oturumun açılışında, komisyonlarının kadınların yaşam standartlarını ve haklarını geliştirme, hayatın tüm alanlarına tam ve eşit biçimde katılımlarını sağlama ve toplumdaki statülerini güçlendirme yönünde kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Kadınların çalışma yaşamına katılımlarının giderek artmasıyla iş hayatında istihdam ediliş biçimleri ve karşılaştıkları sorunların çözülmesi gereken problemler olarak gündeme geldiğine dikkati çeken Atabek, şunları kaydetti:

"Kadınlar, toplumun önemli bir parçası olarak gerek kamu gerekse özel sektörde değerli katkılarda bulunmaktadır. Kadınların iş hayatında aktif rol almaları sadece bireysel başarıları için değil aynı zamanda toplumsal ve ekonomik kalkınma için de kritik öneme sahiptir. Kadınların eşit ekonomik fırsatlara erişimi küresel bir sorun. Örneğin, bugün İngiltere'de hala erkeklerle aynı işi yaptıkları halde kadınlar, yüzde 7,7 daha az kazanıyorlar. Almanya'da bu oran yüzde 18'lerde. Özellikle henüz ekonomik fırsat eşitliğini tamamen sağlayan bir ülke yok. Bu açıdan kadının her işte masada olup karar vericiler arasına girmesi çok önemli."

Atabek, komisyonlarının kadınların hayatın tüm alanlarına tam ve eşit biçimde katılımlarının sağlanması ve toplumdaki statülerini güçlendirme yönünde kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Bu toplantının bu açıdan önemli olduğuna işaret eden Atabek, "Zorluklara rağmen kadınların iş hayatındaki potansiyellerini gerçekleştirmeleri için daha fazla destek ve fırsat sağlanması gerekmektedir. Bu alanda kardeş meclislerimizin komisyonları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Eşit işte gelir farklılıklarının ortadan kaldırılması önemli"

Azerbaycan Milli Meclisi Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Komitesi Başkanı Hicran Hüseynova da tüm dünyada aynı sorunların yaşandığını belirterek, ev işleri halledilip çocukların bakım problemi çözülürse daha çok kadının çalışabileceğini ve kariyerlerine daha fazla zaman ayırabileceklerini söyledi.

Devletle özel sektör arasında farkların olduğunu belirten Hüseynova, "Eşit işte gelir farklılıklarının ortadan kaldırılması için toplumlarımızda gereken değişikliklerin yapılması gerekiyor. Ülkemizde petrol imalatında bile kadınlar çalışıyor. Bankacılık, adalet, güvenlik alanında kadınlarımız çalışıyor, bunlar iyi ücret almalarına olanak sağlıyor." diye konuştu.

Hüseynova, kadınların teşvik edilmesi gerektiğini, Azerbaycan'ın güney bölgesinde kız çocuklarının eğitimi ve gelişmesiyle ilgili sorunların çözümü için çalışma yürüttüklerini ve sonucunda çok daha fazla kadının iş hayatına katıldığını anlattı.

Oturumda komisyon başkanları ve üyeleri de konuştu.