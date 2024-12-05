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Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı 90. Yıldönümü Anıtkabir'de Kutlandı

Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı 90. Yıldönümü Anıtkabir'de Kutlandı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti ve Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Göktaş, kadınların toplumsal hayattaki önemini vurgulayarak, bu hakkın güçlü bir toplumun temellerini oluşturduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıl dönümü sebebiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Göktaş, siyaset ve iş dünyasından kadınlarla birlikte Aslanlı Yol'dan Atatürk'ün mozolesine yürüdü.

Bakan Göktaş'ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Beraberindeki heyetle birlikte Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Göktaş, deftere şunları yazdı:

"Bugün, ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıldönümü vesilesiyle hayatın her alanında eşsiz başarılara imza atmış kadınlar olarak huzurunuzdayız. Demokratik toplumun bir yansıması olan bu hak, kadınlara toplumu şekillendiren ve geleceğe yön veren aktörler olarak önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Bu anlamda, 5 Aralık 1934 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınlarının pek çok ülkeden daha önce seçme ve seçilme hakkını kazandığı önemli bir dönüm noktasıdır. Kadınların eşit haklarla hayata katılımını teşvik eden bu adım, tüm bireylerin daha adil, eşitlikçi ve katılımcı bir yaşam sürmesinin yolunu açmıştır. Elde edilen bu kazanım, güçlü bir toplumun temellerini oluşturmuş, Türkiye'nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına büyük katkı sunmuştur. Bu anlayışla, ülkemiz kadınları, kadim geçmişimizi, yüksek inanç ve değerlerimizi, bilim ve teknolojinin imkanlarıyla harmanlayarak, medeniyetimizi ihya etmeyi sürdürecek. 'Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye' anlayışıyla gelecek nesillere ilham veren, öncü kadınlarla dolu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' hedefimiz doğrultusunda, kadınların her alanda daha etkin, daha güçlü ve daha üretken olmaları için büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, manevi huzurlarınızda sizleri bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, şahsım ve ülkemizin tüm kadınları adına şükranlarımı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Göktaş, daha sonra beraberindekilerle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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