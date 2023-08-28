Kadınlar için Siyaset Okulu Kırklareli'nde başlıyor

Önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlerde aday olmayı hedefleyen kadınlar için düzenlenen Siyaset Okulu, 4 - 7 Eylül arasında Kırklareli'nde başlıyor. Siyaset Okulu Programı Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) tarafından "Siyaset ve Karar Alma Süreçlerinde Kadınların Güçlenmesi Projesi" kapsamında uygulanıyor. Proje, UN Women Türkiye tarafından yürütülen ve İsveç Büyükelçiliği'nin İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı aracılığı ile finansman sağladığı "Siyasette ve İş Hayatında Kadınların Liderliğinin ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi" programı kapsamında destekleniyor.

2003 yılından beri tekrarlanarak KA.DER'in sembolü haline gelen Siyaset Okulu, bu sefer 2024 yılında yapılması beklenen yerel seçimlere yönelik gerçekleşecek. 4 - 7 Eylül arasında Kırklareli'nde başlayacak program farklı illerde tekrarlanarak, kadınların aktif siyasetçiler olarak güçlenmelerini ve toplum içindeki liderlik rollerini pekiştirmelerini sağlayacak. Programa Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli ve Tekirdağ gibi çevre illerden katılım sağlanabilecek. Eğitimler boyunca, katılımcıların konaklama, yemek ve ulaşım ücretleri proje kapsamında karşılanacak.

KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, Siyaset Okulu'na ilişkin açıklamasında, "Kadınların siyasi süreçlere daha aktif katılımını teşvik etmek ve liderlik potansiyellerinin güçlenmesi amacıyla önemli bir adım atıyoruz. Siyaset Okulu, kadınların siyasi arenadaki etkisini artırmalarına yardımcı olacak önemli bir fırsattır" dedi.

KA.DER'in Siyaset Okulu Kırklareli'nin ardından sırasıyla Doğu Beyazıt/Ağrı, Mersin, Manisa, Gaziantep ve İstanbul'da da eğitim verecek. Siyaset Okulu'na başvurmak ve detaylı bilgi almak için 0212273 25 35 numaralı telefondan KA.DER Genel Merkezi'ne ulaşılabilecek.

Önümüzdeki seçimlerde yerel karar alma mekanizmalarındaki kadın sayısının artması için çalışmalarını yoğunlaştıran KA.DER, bu süreçte "Gücümüz Birlikte, Eşitlik Önce Yerelde!" sloganını kullanıyor.